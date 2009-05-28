Суд відстояв землю Лівадійського парку

Вищий господарський суд України визнав незаконним рішення Лівадійської селищної ради про вилучення 0,65 гектарів землі з користування парку-пам`ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення та надання ділянки в довгострокову оренду товариству з обмеженою відповідальністю.

Суд не задовольнив касацію приватної фірми, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Касаційна інстанція погодилася з доводами Сімферопольського міжрайонного природоохоронного прокурора про те, що орган місцевої влади не може розпоряджатися державними землями. "Тим більше - це особливо цінні землі, для яких встановлено особливий режим використання", - додали у прокуратурі.