Земля ВНЗ в Керчі ледве не відійшла приватникам під супермаркет

Вищий господарський суд України скасував постанови, якими визнано легітимним рішення міської влади Керчі про передачу 0,65 га землі Керченського державного морського технологічного університету приватній фірмі для будівництва супермаркету.

Суд задовольнив касаційне подання прокуратури Криму.

Згідно з Земельним кодексом закріплені за вищими навчальними закладами державної форми власності ділянки не підлягають передачі в комунальну або приватну власність.

"Касаційна інстанція погодилася з доводами наглядового відомства про те, що місцевий орган влади не має права розпоряджатися землями державної власності", - мовиться у повідомленні прес-служби прокуратури автономії.