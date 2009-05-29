Телемарафон «Знайди мене, мамо!» пройде в Криму

Добродійний телемарафон «Знайди мене, мамо!» пройде в прямому ефірі Держтелерадіокомпанії «Крим» 31 травня, напередодні Дня захисту дітей.

Він організований для збору коштів для допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА.

Добродійний марафон розпочнеться о 10.00 і продовжиться до 19.00.

Акція пройде під патронатом голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА.

Сьогодні в кримській автономії функціонують 28 дитячих будинків родинного типа і 61 приймальна сім`я, є більш як 7400 багатодітних сімей.