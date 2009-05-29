У Криму розбився різноробочий

В кримському місті Судак в результаті отриманих при падінні з п`ятого поверху травм загинув різноробочий.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, не уточнюючи подробиць інциденту.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.

Чоловіка, 1972 року народження, доставили в хірургічне відділення лікарні. Там він помер від розриву внутрішніх органів, багаточисельних переломів і черепно-мозкової травми.