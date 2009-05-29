У Криму розбився різноробочий
10:00, 29 травня 2009Крым
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Шансів вижити не було
В кримському місті Судак в результаті отриманих при падінні з п`ятого поверху травм загинув різноробочий.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, не уточнюючи подробиць інциденту.
Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.
Чоловіка, 1972 року народження, доставили в хірургічне відділення лікарні. Там він помер від розриву внутрішніх органів, багаточисельних переломів і черепно-мозкової травми.
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