1 червня в Сімферополі пройде конкурс малюнків на асфальті

1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, в Дитячому парку Сімферополя відбудеться конкурс малюнків на асфальті «Рідному місту – 225 років!».

Як повідомила прес-служба мерії Сімферополі, в конкурсі візьмуть участь діти, які відвідують літні оздоровчі табори, вихованці міського дитячого будинку, а також ті, хто вимагає особливої соціальної уваги.

Для дітлахів буде організована розважальна програма, додали в мерії.

Нагадаємо, цього року Сімферополь відзначає 225-річчя.