1 червня в Сімферополі пройде конкурс малюнків на асфальті
10:28, 29 травня 2009Крым
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«Рідному місту – 225 років»
1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, в Дитячому парку Сімферополя відбудеться конкурс малюнків на асфальті «Рідному місту – 225 років!».
Як повідомила прес-служба мерії Сімферополі, в конкурсі візьмуть участь діти, які відвідують літні оздоровчі табори, вихованці міського дитячого будинку, а також ті, хто вимагає особливої соціальної уваги.
Для дітлахів буде організована розважальна програма, додали в мерії.
Нагадаємо, цього року Сімферополь відзначає 225-річчя.
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