У Криму на 19% менше курортників

З початку року кількість людей, що відпочили в Криму, зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2008 року 18,9% - до 412,9 тис. чоловік.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Станом на сьогодні у Криму працює 203 санаторно-курортних установи, вони заповнені на 50,5%. У 2008 році у цей час в автономії працювало на 2 установи менше, а заповнюваність становила 53%.

За даними виконавчих комітетів і районних держадміністрацій курортних регіонів автономії, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили 138,4 тис. чоловік, що на 24,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.