Справа мажору з Криму ще не в суді

Кримінальну справу стосовно Віталія ФАЙНГОЛЬДА – сина депутата міської ради Сімферополя Йосипа ФАЙНГОЛЬДА, – в аварії з автомобілем якого загинула байкер Ганна Мішуткина, поки не передали до суду.

Про це сьогодні на прес-конференції у Сімферополі повідомив заступник начальника кримської міліції – начальник міліції громадської безпеки Микола ФЕДОРЯН.

За його словами, зараз В.ФАЙНГОЛЬД знаходиться під підпискою про невиїзд.

«Запобіжний захід, на жаль, не ми обираємо, – наголосив М.ФЕДОРЯН. – Слідче управління проводить перевірку, але міру утримання під вартою обирає суд».

Як повідомлялося, у вересні 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki та автомобіля Bentley. Від удару мотоцикл розірвало на шматки, Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома авто. В результаті ДТП загинула водій мотоцикла – 25-річна Г.Мішуткина. У неї залишилася малолітня донька.

У квітні 2009-го слідче управління кримського Главку міліції висунуло В.ФАЙНГОЛЬДУ звинувачення через порушення правил безпеки дорожнього руху.

Експертиза показала, що в діях водія Bentley були ряд порушень ПДР, а швидкість Bentley на момент аварії становила 171 км/г.