У школярів Сімферополя з`явилися спецщоденники (фото)

До 225-річчя Сімферополя випустили майже 16,5 тисяч «Щоденників сімферопольського школяра».

Як повідомляє прес-центр мерії, такий щоденник, окрім свого звичайного вмісту, включає вітання мера, короткий історичний екскурс, опис основних пам`яток Сімферополя. Він ілюстрований фотографіями.

«Щоденники сімферопольського школяра» сьогодні отримали все учні початкової школи міста, а також учні всіх класів спецшкіл для дітей-інвалідів.

«Ці щоденники допоможуть вам не лише в навчанні, але і познайомлять з історією нашого міста», - сказав сімферопольський мер Геннадій БАБЕНКО.

Фото прес-служби мерії