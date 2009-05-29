У школярів Сімферополя з`явилися спецщоденники (фото)
17:46, 29 травня 2009Крым
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Моживо, допоможуть вивчити історію
До 225-річчя Сімферополя випустили майже 16,5 тисяч «Щоденників сімферопольського школяра».
Як повідомляє прес-центр мерії, такий щоденник, окрім свого звичайного вмісту, включає вітання мера, короткий історичний екскурс, опис основних пам`яток Сімферополя. Він ілюстрований фотографіями.
«Щоденники сімферопольського школяра» сьогодні отримали все учні початкової школи міста, а також учні всіх класів спецшкіл для дітей-інвалідів.
«Ці щоденники допоможуть вам не лише в навчанні, але і познайомлять з історією нашого міста», - сказав сімферопольський мер Геннадій БАБЕНКО.
Фото прес-служби мерії
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