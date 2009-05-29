Шефа СБУ просять конкретизувати свої плани щодо Криму

Громадянський рух “Право народу” вимагає від голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА пояснити свої слова стосовно того, що СБУ не допустить проведення референдуму в Автономній Республіці Крим.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив лідер об’єднання “Єдина родина”, що входить до ГР “Право народу”, Олександр РЖАВСЬКИЙ.

Він нагадав, що 22 травня в ефірі „Свободи на Інтері” В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що СБУ відомо про наміри однієї з політичних сил провести в Криму референдум і зазначив, що спецслужба має намір його не допустити. При цьому, підкреслив О.РЖАВСЬКИЙ, керівник Служби безпеки не конкретизував, який саме референдум, з якою темою та з якими цілями збираються не допустити. Через це у глядачів, на його думку, склалося враження, що керівник СБУ мав на увазі взагалі всі референдуми.

“Ми як люди, не знаємо, що за референдум має відбутися в Криму. І коли людина (В.НАЛИВАЙЧЕНКО - УНІАН) каже, що ми не допустимо цей референдум, то практично, силова структура залякує населення в проведені такого референдуму”, - вважає він. Такі дії, за його словами, грубо порушують права громадян, оскільки проведення референдуму за народною ініціативою передбачене Конституцією.

“Тому ми вважаємо за необхідне голові СБУ на тому ж каналі зробити публічне пояснення щодо свого виступу і пояснити людям, що СБУ не має законних підстав не допускати будь-які дозволені дії народу”, - сказав О.РЖАВСЬКИЙ.

Стосовно того, чому саме ГР “Право народу” звернув увагу на таку заяву голови СБУ, О.РЖАВСЬКИЙ повідомив, що цей рух було створено на початку травня також з метою організації всеукраїнського референдуму. За його словами, учасники мають намір винести на розсуд громадян низку питань, спрямованих на покращення існуючої системи влади.

Так, вони будуть ініціювати зміни до Конституції та низки законодавчих актів. А саме: відмінити прохідний бар’єр на виборах до Верховної Ради, зняти недоторканність з народних депутатів, Президента і суддів, посилити повноваження РНБОУ, провести люстрацію посадовців тощо. Провести референдум ГР “Право народу” пропонує у вересні, а 17 січня – одночасні вибори глави держави і парламенту вже за новими законами.

Разом з тим О.РЖАВСЬКИЙ підкреслив, що учасники громадської ініціативи не мають наміру вимагати відставки всіх нинішніх керівників вищих органів влади зі своїх посад. За його словами, вони хочуть “створити конкурентне середовище” тим політичним силам, які представлені сьогодні в парламенті та у владі.