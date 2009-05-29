Нацбанк констатує зниження з початку травня дефіциту валюти

З початку травня на обох сегментах валютного ринку України (готівковому і безготівковому) спостерігається істотне зниження дефіциту іноземної валюти.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, в окремі дні пропозиція валюти навіть домінує на міжбанківському ринку, що дозволяє Нацбанку викуповувати її, збільшуючи міжнародні резерви.

На готівковому ринку пропозиція валюти порівняно з відповідним періодом квітня збільшилася в 1,4 раза, що зумовило її перевищення над попитом на 150 млн. дол. У відповідному періоді квітня ситуація була протилежною й чистий валютний попит становив 84 млн. дол. Вказані зміни мали позитивний вплив на зміцнення готівкової гривні, курс якої за операціями продажу доларів зміцнився з початку травня на 5,4% до 7,59 грн/дол.

НБУ також відзначає внесок у стабілізацію ситуації й регулярне проведення Нацбанком валютних аукціонів із продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів банків - фізичних осіб із метою погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку травня було проведено п`ять таких аукціонів, на яких клієнтам банків продавалися долари США (88 млн. дол.), швейцарські франки (1,1 млн. франків) і євро (131 тис. євро).

Офіційний курс гривні до долара США з початку місяця зміцнився на 1,1% до 7,6161 грн./дол. США. Відносно євро гривня девальвувала на 2,68% до 10,49 грн./євро, а до російського рубля - на 4,54% до 2,42 грн./10 рублів.