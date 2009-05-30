Влітку в Криму буде збільшено кількість нарядів міліції

Улітку в Криму збільшиться кількість нарядів міліції – щодня охоронятимуть порядок 1190 осіб.

Про це повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

«У курортний сезон у Криму щільність населення та інтенсивність руху зростають у рази. Природно, кримінальний елемент, зокрема й «гастролери», намагаються максимально скористатися неуважністю відпочивальників», – зазначили в міліції.

Традиційно в літній період до Криму з інших регіонів буде залучено військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України. Вони допоможуть забезпечити громадський порядок у курортній зоні півострова.