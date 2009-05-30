У Криму підліток поранив у серце сестру з пневматичної гвинтівки

У Криму 14-річний підліток випадково ранив з пневматичної гвинтівки старшу сестру – не зважаючи на те, що постріл влучив у серце, дівчину вдалося врятувати.

Про інцидент, який стався в одному з сіл Першотравневого району автономії в другій половині травня, прес-служба міліція Криму повідомила сьогодні.

«Узявши у батька пневматичну гвинтівку, підліток влаштував стрілянину по голубах. У цей момент до нього підійшла сестра. Чи то від несподіванки, чи то з іншої причини хлопчик, намагаючись поставити гвинтівку на запобіжник, вистрелив у дівчину. Постріл влучив у серце, куля пройшла його наскрізь», – повідомляє прес-служба міліції.

Батьки відвезли 20-річну дочку до лікарні. «Під час підйому в операційний блок серце дівчини перестало битися», - повідомляє міліція. Хірургам вдалося реанімувати постраждалу. Операція тривала біля 4-х годин.

«Наразі стан дівчини важкий, але стабільний. Десять співробітників міліції стали донорами, здавши кров для постраждалої», – наголошується в повідомленні.

За фактом події порушено кримінальну справу за статтею «Тяжкі тілесні ушкодження, заподіяні по необережності».