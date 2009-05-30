Росія гальмуватиме процес інвентаризації майна ЧФ – екcперт

Росія не зацікавлена в інвентаризації ділянок та об`єктів, якими користуються російські моряки, і саме тому вже понад 10 років гальмує цей процес, таку думку висловив директор Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "НОМОС" Сергій Кулик у інтерв`ю Deutsche Welle.

За словами експерта, чергове засідання робочої групи міждержавної українсько-російської комісії щодо питання інвентаризації землі та держмайна України, яким користується російський Чорноморський флот в Севастополі та Криму, котре відбувається у ці дні в Києві, навряд чи принесе конкретні результати.

Інвентаризація дозволила б Україні нарешті провести об`єктивну грошову оцінку та поставити питання про справедливу орендну плату за перебування російських вояків на українській території, проте Росія в цьому не зацікавлена.

Крім того, вважає Кулик, відсутність інвентаризації землі та майна дозволить певним чином затягнути, якщо він розпочнеться, процес виведення Чорноморського флоту з України.

"Постане питання їх передачі, а оскільки немає оцінки, почнуться суперечки та затримки", - говорить він.

Експерт також вказав, що не всі об`єкти та ділянки, якими наразі користуються російські моряки, потрапили до переліку, який зафіксовано в двосторонніх угодах про базування ЧФ у Севастополі.

Користуючись невизначеністю, підприємливі представники російського флоту та міської влади кілька з них вже встигли продати або передати в суборенду, про що вже писала місцева та українська преса.

І це також одна з причин, чому росіяни не бажають інвентаризації, зазначив Кулик.

Українська правда