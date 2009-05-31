У Криму врятували двох дівчат, яких на матраці віднесло у море
10:00, 31 травня 2009Крым
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На відстань 1,6 км
У районі міста Саки в Криму врятували двох дівчат, яких на надувному матраці віднесло від берега в море на відстань 1,6 км.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про подію надійшла до рятувальників від відпочиваючого.
«Для порятунку дітей направили моторний катер», - зазначили бійці МНС.
Дівчаток-підлітків - мешканок Сімферополя, 1995 року народження - підняли на борт катера і доставили на берег. Медичної допомоги врятовані не потребували.
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