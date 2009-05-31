Водолаз-контрактник загинув у Криму

Фахівці Центру пошукових і аварійно-рятівних робіт Військово-морських Сил України сьогодні у районі кримського селища Новоозерне в озері Донузлав знайшли тіло зниклого у п`ятницю під час учбово-тренувальних спусків військового водолаза-інструктора, старшину 2-й статті контрактної служби 33-річного Володимира Петрова.

Як повідомив кореспонденту УНІАН виконувач обов`язків начальника прес-центру командування українських ВМС Володимир БОВА, тіло знайдено практично на тому ж місці, де його шукали близько двох діб військові колеги водолаза спільно з водолазами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, а також евпаторійські дайвери.

За словами керівника прес-центру, старшина загинув під час пошуку свого товариша по службі, який, як вважав інструктор, потрапив у біду (товариш по службі живий і не постраждав). Проте точна причина загибелі контрактника буде відома після закінчення слідства, підкреслив представник командування флоту.

За відгуками командирів, В.Петров був майстром своєї справи і надійним товаришем, прослужив на флоті 12 років.