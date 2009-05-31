З 1 червня в «Артеку» – «Свято, що в серці навік»

1 червня у Міжнародному дитячому центрі "Артек" (Крим) розпочинається чергова тематична зміна "Свято, що в серці навік", повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Цього разу до Криму приїхали відпочивати 3550 хлопчиків та дівчат майже з 10 країн. З них 3011 – це діти пільгових категорій з усіх областей України.

На відміну від попередньої зміни, яка стала спортивним святом, цього разу діти займатимуться творчістю.

Зокрема, 9 червня, у Міжнародний день друзів, пройде конкурс малюнків "Дитинство. Артек. Мир. Батьківщина." Цього ж дня відбудеться конкурс пісень і віршів про дружбу "Ось, що означає справжній вірний друг".

10 і 11 червня в "Артеку" пройде свято української культури. У програмі – інтелектуальна гра "Ігри патріотів", народні українські ігри "Козацькі забави", вечір української пісні "Наша мова солов’їна, співай гучніше, Україно!"

12 червня українські артеківці привітають своїх юних російських друзів з національним святом їх країни – Днем Росії. У дитячих таборах, де відпочиватимуть російські діти, пройдуть урочисті церемонії. Вдень діти візьмуть участь в грай-місті "Ігри народів Росії", а ввечері відбудеться пісенне свято "Пою мою Вітчизну".

16 червня – день народження центру. Цього дня артеківці різних поколінь зберуться на фестиваль пісні "Коли співає "Артек".

Крім того, яскравою подією для відпочиваючих дітей стане VI Всеукраїнський конкурс-фестиваль “Таланти багатодітної родини”, який триватиме з 6 по 18 червня.

Ще одним незабутнім святом музики і радості для артеківців стане фінал національного відбіркового конкурсу на право участі в "Дитячому Євробаченні-2009" (відбудеться в Києві 21 листопада). У національному фіналі, що проходитиме 14 червня в "Артеку", виступатимуть 32 учасники віком від 10 до 15 років з усіх куточків України.