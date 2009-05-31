Тимошенко зайнялася святкуванням ювілею Нікітського ботсаду

Уряд створив оргкомітет

Кабінет міністрів України затвердив заходи щодо підготовки та відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру (Крим). Текст розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на урядовому порталі. Оргкомітет очолив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК. Уряд доручив Мінагрополітики разом з Українською академією аграрних наук та оргкомітетом у двомісячний строк розробити та подати Кабміну проект плану заходів з відзначення у вересні 2012 року 200-річчя заснування ботанічного саду.

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