Тимошенко зайнялася святкуванням ювілею Нікітського ботсаду

18:38, 31 травня 2009
Крым
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Уряд створив оргкомітет

Кабінет міністрів України затвердив заходи щодо підготовки та відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру (Крим).

Текст розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на урядовому порталі.

Оргкомітет очолив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

Уряд доручив Мінагрополітики разом з Українською академією аграрних наук та оргкомітетом у двомісячний строк розробити та подати Кабміну проект плану заходів з відзначення у вересні 2012 року 200-річчя заснування ботанічного саду.

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