Тимошенко зайнялася святкуванням ювілею Нікітського ботсаду
18:38, 31 травня 2009Крым
0
Уряд створив оргкомітет
Кабінет міністрів України затвердив заходи щодо підготовки та відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру (Крим).
Текст розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на урядовому порталі.
Оргкомітет очолив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.
Уряд доручив Мінагрополітики разом з Українською академією аграрних наук та оргкомітетом у двомісячний строк розробити та подати Кабміну проект плану заходів з відзначення у вересні 2012 року 200-річчя заснування ботанічного саду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter