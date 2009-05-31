Погода в Криму на початок літа
19:05, 31 травня 2009Крым
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Вдень +29°
1 червня в Криму без опадів.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17° тепла, вдень 24-29°.
В Україні переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
2 червня в автономії без істотних опадів. Температура вночі 12-17° тепла, вдень 22-27°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
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