Погода в Криму на початок літа

Вдень +29°

1 червня в Криму без опадів. Як повідомили в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17° тепла, вдень 24-29°. В Україні переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза. 2 червня в автономії без істотних опадів. Температура вночі 12-17° тепла, вдень 22-27°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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