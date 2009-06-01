Відсьогодні дорожчають квитки на потяг

Сьогодні, 1 червня, відбувся другий етап підвищення залізничних тарифів у внутрішньому сполученні в рамках наказу Міністерства транспорту та зв`язку України про підвищення тарифів 2009 році — у плацкартних вагонах — на 4,7%, у купейних і СВ — на 7,4%.

Нагадаємо, цього року, згідно з наказом Мінтрансзв’язку, заплановано два етапи підвищення залізничних тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні. Відповідно до цього наказу, на першому етапі підвищення, з 9 березня 2009 року, тарифи на перевезення пасажирів зросли також на 4,7% у плацкартних вагонах, у купейних і СВ — на 7,4%.

Таким чином, загальне підвищення вартості проїзду 2009 р. становить 9,5% для плацкартних вагонів і 15% — для купейних і СВ. Загальна вартість проїзду 2009 р. на відстань 500 км. збільшується в плацкартному вагоні на 3 грн. 44 коп., купейному — на 8 грн. 50 коп., СВ — на 38 грн. 16 коп. (без комісійного збору).

При цьому тарифи в загальних вагонах залишаються без змін, з урахуванням інтересів менш платоспроможних громадян.

За даними «Укрзалізниці», після підвищення тарифи все одно залишаються нижчими, аніж у сусідніх державах. Наприклад, вартість проїзду, залежно від фірмовості потягу, у плацкартному вагоні російських залізниць вища на 3-64%, у купейному і СВ — на 17-209%.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2008 р. в Україні тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні підвищилися на 8,7%. З 1 червня 2008 р. тарифи на залізничні перевезення було підвищено на 5%. Це стосується і плацкартних, і купейних вагонів, а також вагонів «люкс».

22 липня 2008 р. наказом Міністерства транспорту та зв`язку №913 було підвищено вартість квитків на проїзд у потягах на 5% з 2 серпня і на 5% – з 1 жовтня 2008 р.

2007 року тарифи підвищилися на 15% – по 5% з 1 березня, 1 травня і 1 липня.