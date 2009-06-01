У Криму затримали хабарницю
11:12, 01 червня 2009Крым
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8 тисяч - за торгові місця
У Криму правоохоронці затримали директора товариства з обмеженою відповідальністю, яка отримала від приватного підприємця 8 тисяч гривень хабара.
Гроші вона вимагала за укладання договору оренди торгових місць на території аквапарку товариства, повідомляє прес-служба МВС України.
Органами прокуратури порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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