Куніцин прогнозує банкрутство ЄЦ

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що лідер партії «Єдиний центр» Ігор КРІЛЬ фактично ініціював знищення кримської парторганізації.

Про це говориться у відкритому листі С.КУНІЦИНА, текст якого передано агенції УНІАН його прес-службою.

Зокрема, С.КУНІЦИН назвав «дивним і безглуздим» привід для його виключення з партії: «банальний донос» про «нібито антипартійну позицію», виявлену ним в одній з телепередач. Також він висловив обурення у зв`язку з виключенням з партії ряду кримських активістів, «кожний з яких є яскравою особистістю у своєму регіоні та колективі».

«Особисто Вами (лідером партії), по суті, ініційований розгром Кримської республіканської партійної організації з однією єдиною метою: сформувати на цій основі образ ідеологічного ”ворога” для електоральної мобілізації в підконтрольних особисто Вам регіонах України. В першу чергу йдеться про захід країни», - говориться у зверненні до І.КРІЛЯ.

На думку С.КУНІЦИНА, у лідера «Єдиного центру» «триває запаморочення від успіхів на виборах до Тернопільської обласної ради». «Ви вирішили розвинути його на цьому напрямі, пожертвувавши такими регіонами, як Крим. Хоча ми довели, що і тут можливий успіх на виборах до місцевих органів влади за умови, якщо суворо дотримуватися принципів єдиноцентризма, які проголошені ідейною основою становлення партії «Єдиний центр». На жаль, саме Ви завдали непоправної шкоди подальшому становленню такої партії, здатної об`єднати всі регіони країни незалежно від їх географії та історичної спадщини», - заявив голова держадміністрації Севастополя.

С.КУНІЦИН вважає дії І.КРІЛЯ «політичним екстремізмом, продиктованим вождистськими амбіціями». «Ви представляєте тип ”вождя”, про якого добре сказано у Наполеона: вождь подібний до торговця, який вклав свої кошти у справу і чекає на прибуток», - сказав він.

На його думку, «за таким стилем керівництва партією» І.КРІЛЬ не лише не одержить «бажаного прибутку на електоральному полі України», а й голову «Єдиного центру» разом з його «найближчими партійними спільниками» чекає «неминуче політичне банкрутство». «Прошу сприйняти це як мій особистий прогноз-застереження», - додав С.КУНІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президія «Єдиного центру» виключила з лав партії голову Севастопольської міськдержадміністрації, лідера кримської організації партії С.КУНІЦИНА. За інформацією прес-служби «Єдиного центру», таке рішення стало наслідком розглянутої на засіданні президії інформації Центральної контрольно-ревізійної комісії про грубі порушення С.КУНІЦИНИМ положень статуту партії.

23 травня делегати конференції кримської організації «Єдиного центру» заявили про неможливість свого подальшого перебування у рядах партії і закликали всі територіальні парторганізації автономії «визначитися з цього питання» і направити на адресу з`їзду партії заяви.

Рішенням президії «Єдиного центру» з партії виключено 36 членів кримської організації і припинено повноваження керівних органів 19 територіальних організацій автономії, повідомила 26 травня прес-служба «Єдиного центру».