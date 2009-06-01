Кримський «Собор» змінив лідера

Виконуючим обов’язки голови Кримської республіканської організації Української республіканської партії “Собор” став Володимир КУНЦОВ.

Про це сьогодні повідомила прес-служба партії.

У Сімферополі відбулося розширене засідання ради Кримської організації УРП “Собор”.

Першим заступником голови кримської організації УРП “Собор” обрано Владислава ЄРМАКОВА. До цього він очолював парторганізацію.

Прес-служба інформує, що у 2007-2008 роках до голови партії Анатолія МАТВІЄНКА та секретаріату неодноразово надходили звернення від В.ЄРМАКОВА щодо необхідності зміни керівництва республіканської парторганізації. "Він акцентував увагу на необхідності омолодження керівництва організації і на цій базі пошуку шляхів для активізації діяльності УРП “Собор” у Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, В.КУНЦОВ з липня 2005-го року по червень 2006-го працював головою Сімферопольської районної державної адміністрації.