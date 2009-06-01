Здрастуй, літо! Податківці виходять на полювання в Криму

В курортних регіонах Криму починаються посилені перевірки суб`єктів господарювання, які надають відпочиваючим послуги з мешкання, живлення та обслуговування.

«Перевірки проводитимуться із врахуванням специфіки інфраструктури курортних регіонів: у вечірній і нічний час, у вихідні та святкові дні», - мовиться у повідомленні прес-служби кримської податкової.

Для проведення операції «Курорт-2009» у податкових органах Криму створено більш як 20 мобільних груп.

Мета операції - виявити порушення в підприємницькій діяльності та «змусити платників податків заплатити державі те, що слід згідно із законом».

Одним з пріоритетних напрямів в роботі підрозділів є виявлення домоволодінь, які використовуються для надання послуг з розміщення відпочиваючих.