Україна і Росія погодили алгоритм інвентаризації земельних ділянок ЧФ

Україна і Росія погодили алгоритм поетапного оформлення результатів робіт з інвентаризації земельних ділянок, переданих у користування Чорноморському флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, інформуючи про підсумки засідання робочої групи з питань інвентаризації земельних ділянок і державного майна України, переданих у користування флоту Росії, Підкомісії з питань функціонування ЧФ.

«Погоджено алгоритм поетапного оформлення результатів робіт з інвентаризації земельних ділянок, який має бути остаточно затверджений 10 червня на засіданні Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України Українсько-російської міждержавної комісії», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, досягнута домовленість про заповнення і передачу українській стороні таблиць нерухомості по мірі поетапного узгодження російською стороною матеріалів інвентаризації земельних ділянок.

В.КИРИЛИЧ наголосив, що повна інвентаризація ділянок, об’єктів і державного майна України, переданих російській стороні для тимчасового використання Чорноморським флотом, дасть змогу визначити площу і кількість об’єктів, які мають використовуватись Росією відповідно до базових угод.