На заступника голови земкомісії Севастополя порушили справу

За отримання хабара в особливо великому розмірі прокуратура порушила кримінальну справу стосовно депутата Севастопольської міської ради, заступника голови постійної комісії з регулювання земельних і водних відносин, помічника голови міськради Сергія СМОЛЬЯНИНОВА.

Напередодні співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із його затримання, про це йдеться у повідомленні прес-центру Управління СБУ в Севастополі.

Як стало відомо співробітникам спецслужби, С.СМОЛЬЯНИНОВ вимагав у жителя Севастополя 110 тисяч доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки під житлово-будівельне товариство індивідуальних забудовників. Під час отримання першої частини хабара – 55 тисяч доларів – С.СМОЛЬЯНИНОВА було затримано.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН попередив керівників райдержадміністрацій, начальників управлінь і відділів, що жорстко каратиме за найменші прояви нехай навіть непрямих ознак корупції.