Жінку травмовано через падіння з 3-го поверху психінтернату в Криму
10:00, 01 липня 2009Крым
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Причина встановлюється
Жінку травмовано внаслідок падіння з третього поверху психоневрологічного інтернату в Криму.
Як повідомила прес-служба кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, причина нещасного випадку встановлюється.
Постраждалу, 1979 року народження, було доставлено до реанімаційного відділення Бахчисарайської центральної райлікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, тупою раною живота, травматичним шоком і переломом ребер.
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