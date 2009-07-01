Жінку травмовано через падіння з 3-го поверху психінтернату в Криму

Причина встановлюється

Жінку травмовано внаслідок падіння з третього поверху психоневрологічного інтернату в Криму. Як повідомила прес-служба кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, причина нещасного випадку встановлюється. Постраждалу, 1979 року народження, було доставлено до реанімаційного відділення Бахчисарайської центральної райлікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, тупою раною живота, травматичним шоком і переломом ребер.

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