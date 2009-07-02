Піротехніки знешкоджують знайдену в морі в Криму авіаційну міну

Піротехніки сьогодні проведуть операцію зі знешкодження знайденої в морі в Тихій бухті селища Форос у Криму авіаційної донної міни часів Другої світової війни.

Будуть евакуйовані відпочивальники з 10 будиночків санаторію ім. Терлецького, а також відвідувачі пляжів, що розташовані в радіусі 500 метрів.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, міну радянського виробництва наприкінці червня за 10 метрів від берега виявили дайвери.

«Такі міни випуску 1942 року скидали в море з літаків для знищення кораблів. У їх конструкції застосовувалися прилади із затримки моменту вибуху та інші революційні на той час нововведення, що перешкоджають виявленню міни противником», - повідомили в МНС.

Незважаючи на довге перебування в морській воді, міна добре збереглася.

За словами фахівців, підривати її в місці виявлення небезпечно, оскільки невелика глибина не «втримає» силу вибуху - можуть постраждати пляжі й будови, що стоять на березі.

Міну припідняли за допомогою спеціальних понтонів і відбуксирували на значну глибину в море на відстань 200-250 метрів від берега, там її буде знищено.