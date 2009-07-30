Країні потрібен Литвин?

Останнє соціологічне опитування свідчить про суттєве зростання президентського рейтингу голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та його шансів на перемогу у разі виходу до другого туру виборів глави держави.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор компанії ”Нью Імідж Маркетинг Груп” Олег СІНАЮК, презентуючи результати дослідження, проведеного наприкінці липня.

Так, якби вибори Президента відбувалися в найближчу неділю, то в них узяли б участь 67,4% опитаних громадян (36,1% безумовно готові взяти участь у голосуванні, 31,3% скоріше за все готові так зробити). При цьому в першому турі більшість респондентів, готових іти до виборчих дільниць, підтримали б лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА (23,3%). Друге місце посіла б чинний прем’єр-міністр і лідер блоку свого імені Юлія ТИМОШЕНКО (15,1%), третє - голова ВР В.ЛИТВИН (8,4%) і четверте – лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК (6,4%).

Решта потенційних кандидатів, за даними опитування, отримали б 4 і менше відсотків підтримки виборців.

Враховуючи отримані дані, поінформував О.СІНАЮК, респондентам запропонували обрати кандидата, за якого б вони проголосували у другому турі. Для цього дослідники сформували електоральні пари з трьох імовірних фаворитів перегонів згідно з вищенаведеними показниками.

Отже, у разі виходу до другого туру переможці в парах розподілилися б наступним чином: В.ЯНУКОВИЧ (30,1% підтримки опитаних) - Ю.ТИМОШЕНКО (28,1%), В.ЛИТВИН (28,6%) - Ю.ТИМОШЕНКО (23,1%), В.ЛИТВИН (29,2%) - В.ЯНУКОВИЧ (28,3%).

На думку О.СІНАЮКА, зростання суспільної підтримки В.ЛИТВИНА пов’язане з його дуже низьким антирейтингом, що в другому турі перегонів суттєво вплине на вибір громадян, оскільки такі ж антирейтинги В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО досить високі. Тому експерт вважає, що показники спікера парламенту, отримані за результатами дослідження, є, скоріше, наслідком антирейтингу лідерів ПР і БЮТ.

Стосовно виявленого зменшення підтримки респондентами кандидатури А.ЯЦЕНЮКА, О.СІНАЮК припустив, що це наслідок не дуже вдалої агітаційної кампанії, яку лідер “Фронту змін“ проводить останнім часом. Крім цього, вважає він, А.ЯЦЕНЮК надто рано розпочав свою передвиборчу активність і в суперників було достатньо часу, щоб “пройтися” по ньому компрометаційними матеріалами.

О.СІНАЮК також зазначив, що після аналізу відповідей автори дослідження самі їх перевірили та проконсультувалися з колегами. Тому він вважає їх такими, що репрезентують суспільну думку станом на сьогодні.

Соціологічне дослідження на тему: “Політичні вподобання українців за півроку до президентських виборів” було проведене компанією ”Нью Імідж Маркетинг Груп”. Польовий етап проходив з 19 по 24 липня.

Методом особистого інтерв’ю було опитано 2 279 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Похибка вибірки становить 2,1%.