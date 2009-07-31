У Криму від електропостачання відключено 6 військових частин ВМС

На сьогодні від електропостачання відключено 6 військових частин Військово-Морських Сил України, що дислокуються на території Криму і у Севастополі.

Як повідомили у прес-центрі командування українських ВМС, без електрики, зокрема, залишилися Севастопольський військово-морський інститут ім. П.С.Нахімова, окрема бригадна артилерійська група у Сімферополі, окремий механізований батальйон у Феодосії. Крім того, у Севастополі відключено від водопостачання окремий полк зв’язку.

За інформацією прес-центру, командувач ВМС України адмірал Ігор ТЕНЮХ наказав вжити усіх заходів, щоб не допустити зниження рівня боєготовності та нанесення шкоди здоров`ю військовослужбовців, і в у всіх військових частинах та навчальних закладах флоту вже перевірено готовність до використання резервних засобів електроживлення та приготування їжі.

Крім того, у ВМС вжито заходів щодо економії води та електрики.

«Ми не повинні допустити повторення минулорічної надзвичайної події, коли у Харківському університеті Повітряних Сил внаслідок відключення електропостачання були зіпсовані продукти харчування й отруїлися курсанти», – наголосив І.ТЕНЮХ.

За інформацією начальника Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління полковник Петра САКОВА, загальна заборгованість флоту за комунальні послуги становить 5 млн. 855 тис. грн., з них за електропостачання - 4,5 млн. грн. На його думку, така ситуація склалась тому, що Військово-Морські Сили останнім часом не отримують коштів для сплати заборгованості за комунальні послуги, повідомили у прес-центрі.