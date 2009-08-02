Глава Російської православної церкви провів богослужіння в Херсонесі

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ сьогодні, у свято пророка Іллі, очолив Божественну літургію в Херсонесі (Севастополь).

Як передає кореспондент УНІАН , богослужіння відбувається в Свято-Володимирському соборі просто неба.

На службі присутні близько 10 тис. віруючих. Серед них - голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, екс-президент України Леонід КУЧМА, Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА і народні депутати.

Патріархові КИРИЛУ співслужать сотні представників духівництва Української православної церкви.

Після богослужіння патріарх покладе вінок до меморіалу на площі імені Нахімова в центрі Севастополя і звернеться до віруючих з вітальним словом.

Торжествами в Севастополі завершиться перебування предстоятеля Російської православної церкви в Криму.