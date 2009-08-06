Справу про «замах» на главу ради Севастополя не порушуватимуть

Севастопольська міліція не знайшла підтвердження викладеним у заяві голови міськради Валерія САРАТОВА фактам про замовлення на його вбивство з боку високопоставлених чиновників міськдержадміністрації й відмовила в порушенні кримінальної справи, стверджує голова Севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Міліція відмовила в порушенні кримінальної справи у зв`язку з відсутністю складу злочину», - сказав він, передає портал «Партінформ».

КУНІЦИН має намір подати позов до суду на САРАТОВА про захист чести і достоїнства.

«Всю суму позову, а вона буде істотною, буде перераховано на будівництво в Севастополі духовно-просвітницького центру», - сказав голова адміністрації.

У відділі громадських зв`язків УМВС України в місті Севастополі УНІАН повідомили, що до закінчення 10 днів після подачі САРАТОВИМ заяви до міліції не коментують це питання. Можливо, офіційна інформація буде сьогодні в другій половині дня.

САРАТОВ звернувся з заявою до міліції 27 липня.