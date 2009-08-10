Севастополь має отримати за базування флоту Роcії 400 мільйонів

При складанні бюджету міста Севастополя наступного року одним із головних завдань залишається підвищення реальної плати місту за перебування на його території підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на апаратній нараді.

За його словами, «необхідно розбиратися з субвенцією щодо Чорноморського флоту, причому робити треба це саме зараз, у серпні, коли держбюджет ще не зверстано, коли ніщо не заважає працювати з урядом безпосередньо».

«Головне завдання – 50% від базування Чорноморського флоту має залишатися в місті», – наголосив КУНІЦИН.

На думку голови міста, для Севастополя, особливо в умовах кризи, це буде «рятувальний круг». «Судіть самі, цього року нам виділили 100 млн. грн., а минулого – 232 мільйони. Але – це ж за курсом 1 до 5. Зараз долар по відношенню до гривні – 1 до 8», – зазначив він. Тому, вважає КУНІЦИН, «як мінімум, ми повинні добитися чотирьохсотмільйонної субвенції».