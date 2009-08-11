Працівники банків у Криму крадуть гроші клієнтів і дурять державу

43 кримінальних справи у сфері банківської діяльності порушили органи прокуратури Криму за сім місяців цього року.

Як повідомила сьогодні прес-служба наглядового відомства, так, у Сімферополі були направлені до суду кримінальні справи стосовно банківських касирів: одна з яких привласнила 200 тис. грн. з грошей, що належали клієнтам, інша - 170 тис. грн.

Бахчисарайська районна прокуратура розслідує кримінальну справу стосовно працівників банку, які обманним шляхом оформляли кредитні договори на підставних осіб і заподіяли державі понад 215 тис. грн. збитку.

Керченська транспортна прокуратура порушила справу за статтею «зловживання владою або посадовим положенням» за фактом видачі по підроблених документах директором одного з керченських банків кредитів членам його сім`ї на суму 105 тис. грн.

Красноперекопський міжрайонний прокурор направив до суду справу за ознаками статті «легалізація грошових коштів та іншого майна, придбаного злочинним шляхом» - посадовці банку оформляли кредити на підставних осіб і займалися махінаціями з валютою. Всього махінаторам вдалося отримати понад 1,7 млн. грн.