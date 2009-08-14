На фотографа, який знущався з лева, завели кримінальну справу

Стосовно фотографа, який пропонував всім охочим сфотографуватися із живим левеням на фоні водоспаду Джур-Джур у Криму, порушено кримінальну справу за статтею "жорстоке поводження з тваринами".

"Левеня утримували в неволі в жахливих умовах, через що тварина знаходилося в дуже хворобливому стані", - повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.

Крім того, біля водоспаду був виявлений яструб із зв`язаними лапами. "Птах перебував у надто запущеному стані", - говорять у наглядовому відомстві. Його господаря належить відшукати співробітникам міліції.

Левеня та яструб вилучені і відправлені на лікування до ялтинського зоопарку "Казка".

Стаття 299 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафа до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешта на строк до шести місяців.