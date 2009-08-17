Москва ігнорує ноту Києва про поранення кримчанки на стрільбах

Міністерство закордонних справ України не отримало відповідь російської сторони на свою ноту з приводу вогнепального поранення української громадянки під час стрільб у Севастополі.

Про це повідомив на прес-конференції в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

«Реакції нуль», - сказав він.

«Нам кажуть, що вона не звернула увагу на табличку, яка була прибита на якомусь заборі. Ну, знаєте, сам полігон знаходиться на відстані 500 метрів від приміщень громадян України. І справа не в тому, що постраждала громадянка України, а якби постраждала громадянка Казахстану, чи РФ ми б в такій же мірі реагували, тому що порушуються правила для проведення військових стрільб», - додав він.

31 липня під час проведення бойових стрільб підрозділами ЧФ вогнепальне поранення дістала громадянка України Ольга ЛИТВИНЕНКО.

6 серпня Міністерство закордонних справ України вручило вербальну ноту Тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

На думку МЗС України, інцидент стався через ігнорування російською стороною положень Угоди й правил проведення навчань з використанням стрілецької зброї.

Міністерство розраховує, що російська сторона притягне до відповідальності винних, компенсує заподіяну шкоду здоров`ю постраждалої.

Водночас Служба інформації й громадських зв`язків ЧФ заявила, що жителька Севастополя дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти через необережність. «Нещасний випадок став можливим у зв`язку з цілковитим ігноруванням цивільними особами застережних написів», встановлених на місці проїзду й проходу на полігон, йдеться в повідомленні прес-служби ЧФ.