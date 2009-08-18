Туристка із Росії розбилась на скелях у Севастополі, вона впала з висоти близько 50 метрів.

Як повідомили у прес-службі Головного упраління МНС у Севастополі, трагедія сталася у селищі міського типу Кача.

Від отриманих травм дівчина, 1988 року народження, загинула на місті падіння.

Фахівці рятувального посту бази відпочинку передали тіло лікарям «швидкої допомоги» та правоохоронцям для з’ясування обставин нещасного випадку.