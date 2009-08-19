Всеукраїнський зльот юних інспекторів руху пройде в «Артеку»

Приїдуть гості з Білорусії та Росії

ХХХІІІ Всеукраїнський зльот юних інспекторів руху планується на вересень у Міжнародному дитячому центрі "Артек" у Криму. "Артек" збирає переможців регіональних змагань з усіх областей України і їхніх гостей – юірівців з Білорусії та Росії, повідомляє прес-служба центру. Після відкриття зльоту, яке пройде 4 вересня, почнуться випробування. Участь школярів у конкурсах "Велоестафета", "Юний регулювальник", "Знання правил дорожнього руху", "Агітбригада" дадуть змогу обрати найсильніших юірівців. До складу журі увійдуть керівники служб профілактичної роботи з областей України. Зльот триватиме до 12 вересня.

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