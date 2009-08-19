Всеукраїнський зльот юних інспекторів руху пройде в «Артеку»
12:42, 19 серпня 2009Крым
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Приїдуть гості з Білорусії та Росії
ХХХІІІ Всеукраїнський зльот юних інспекторів руху планується на вересень у Міжнародному дитячому центрі "Артек" у Криму.
"Артек" збирає переможців регіональних змагань з усіх областей України і їхніх гостей – юірівців з Білорусії та Росії, повідомляє прес-служба центру.
Після відкриття зльоту, яке пройде 4 вересня, почнуться випробування. Участь школярів у конкурсах "Велоестафета", "Юний регулювальник", "Знання правил дорожнього руху", "Агітбригада" дадуть змогу обрати найсильніших юірівців.
До складу журі увійдуть керівники служб профілактичної роботи з областей України.
Зльот триватиме до 12 вересня.
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