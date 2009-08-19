Іноземці інспектують українську морську піхоту

Проведення верифікаційних заходів розпочала сьогодні у 1-му Феодосійському окремому батальйоні морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних сил України багатонаціональна інспекційна група Польщі, до складу якої також входять представники Люксембургу, Португалії, Сполучених Штатів Америки та Німеччини.

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС, під час верифікації, що проводиться відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі, інспектори перевірять офіційно надану Україною інформацію щодо кількості озброєння та військової техніки батальйону. Їхній увазі буде представлене те військове майно, що підлягає контролю згідно із документом. Також верифікатори відвідають казарми, їдальню батальйону та поспілкуються з особовим складом.

Оціночний візит іноземної інспекційної групи до феодосійського батальйону завершиться 21 серпня.

Договором про звичайні збройні сили в Європі передбачено щорічний обмін інформацією між країнами-учасницями про чисельність особового складу, системи озброєння і техніки, а також інспекції територій країн, які його підписали.

Договір про ЗЗСЄ було підписано 19 листопада 1990 року у Парижі вищими представниками урядів і міністрами закордонних справ 22 країн. Після розпаду СРСР та Чехословаччини кількість держав-учасниць Договору збільшилася до 30.

Договір, підписаний колишнім Радянським Союзом, був ратифікований Верховною Радою України 1 липня 1992 року.