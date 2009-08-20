У відкритому морі в Севастополі врятували трьох мешканців Ялти

Трьох мешканців Ялти на надувному матраці врятували у відкритому морі в Севастополі.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Севастополі, напередодні о 19.25 до Народної служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Чорному морі від берега мису Айя зносить матрац з чоловіками.

На пошук відправились фахівці комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби.

У відкритому морі на відстані близько 1,5 км від берегової смуги чоловіки були знайдені, рятувальники доставили їх у безпечне місце.

МНС закликає відпочивальників не купатися у морі на надувних матрацах.