У Криму третю добу шукають двох туристів з Москви

Кримські рятувальники третю добу шукають зниклих у Чорному морі туристів з Москви – 20-річного чоловіка і 8-річну дівчинку.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму, напередодні бійці МНС обстежили близько 150 км берегової смуги і акваторії від мису Чауда до селища Солнєчногорське.

Туристів шукали 36 чоловік, було задіяно 7 катерів, техніку.

Морський координаційний рятувальний центр у Севастополі орієнтував плавзасоби на пошук зниклих москвичів.

«Зниклих людей не знайдено. Пошуки тривають», - повідомили в МНС.

Вранці 18 серпня рятувальники одержали повідомлення про те, що 17 серпня о 17.00 туристи вийшли на катамарані у відкрите море і зникли.

18 серпня в чотирнадцяти кілометрах від берега знайшли катамаран. Людей на ньому не було.