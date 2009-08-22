День прапора Російської Федерації святкували в Криму

Автопробіги під російськими триколорами з нагоди Дня прапора Російської Федерації відбулися сьогодні в містах і районах Криму за ініціативи Російської общини та партії «Руський блок».

Як повідомили в прес-службі Російської общини Криму, зокрема, кілька десятків автомашин з триколорами проїхали центральними вулицями Сімферополя.

Активісти розгорнули величезний російський прапор на головній площі міста. На акцію Російської общини прийшла група прихильників Народного Руху та інших українських сил. Побачивши їх, учасники мітингу на честь Дня прапора Росії почали скандувати: «Забирайтеся до Львова!», «Севастополь-Крим-Росія» тощо. У відповідь їм запропонували забиратися до Росії. Опонентів розділяв ланцюг міліції.

У п`ятницю активісти Російської общини, «Руського блоку» і козаки встановили російський прапор площею 50 квадратних метрів на південному схилі гори Демерджі, йдеться у повідомленні прес-служби.

За інформацію «Росбалта», українські силовики вже зняли прапор.

Щорічно 22 серпня в Росії відзначається День державного прапора країни, встановлений указом Президента в 1994 році.

22 серпня 1991 року над Білим домом в Москві вперше було офіційно піднято російський триколірний прапор, що замінив як державний символ червоне полотнище з серпом і молотом.