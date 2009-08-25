У Криму судитимуть аферистів з лакофарбної компанії

Витрачали гроші персонала

Кримінальну справу стосовно посадових осіб лакофарбної компанії, які не виплатити заробітну плату працівникам фірми, направила до суду прокуратура Армянська (Крим). "Маючи заборгованість із заробітної плати перед персоналом підприємства, комерсанти витрачали гроші на погашення кредитів, ремонт автотранспорту, оплату послуг зв`язку", - повідомила прес-служба кримської прокуратури. Встановлено, що комерсанти розраховувалися з боргами орендованим обладнанням. Посадовцями лакофарбної компанії заподіяно збитків на суму більше півсотні тисяч гривень. Суду належить встановити ступінь вини учасників афери.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter