Ющенко хоче, щоб його зміни до конституції обговорили до зими

13:32, 25 серпня 2009
Крым
0 0

Президент підписав указ

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким всенародне обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України» має відбутися до 1 грудня 2009 року.

Як повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату глави держави, до 15 грудня Національний інститут стратегічних досліджень, із залученням представників правозахисних та інших громадських організацій, провідних учених у галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук тощо, подасть узагальнені пропозиції, що надійдуть у процесі всенародного обговорення, до законопроекту «Про внесення змін до Конституції України». 

Президент пропонує телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації запровадити рубрики та цикли передач, публікації з обговорення основних положень проекту закону, залучивши до участі в них провідних учених у галузі конституційного права, інших науковців та широкі кола громадськості.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям доручено всебічно сприяти проведенню всенародного обговорення проекту закону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter