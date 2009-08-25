Ющенко хоче, щоб його зміни до конституції обговорили до зими

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким всенародне обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України» має відбутися до 1 грудня 2009 року.

Як повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату глави держави, до 15 грудня Національний інститут стратегічних досліджень, із залученням представників правозахисних та інших громадських організацій, провідних учених у галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук тощо, подасть узагальнені пропозиції, що надійдуть у процесі всенародного обговорення, до законопроекту «Про внесення змін до Конституції України».

Президент пропонує телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації запровадити рубрики та цикли передач, публікації з обговорення основних положень проекту закону, залучивши до участі в них провідних учених у галузі конституційного права, інших науковців та широкі кола громадськості.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям доручено всебічно сприяти проведенню всенародного обговорення проекту закону.