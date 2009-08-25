За фактом побиття футбольного арбітра порушили справу

Слідче управління кримської міліції порушило кримінальну справу за фактом хуліганських дій під час футбольного матчу.

За даними «Центру журналістських розслідувань», інцидент стався 9 серпня під час матчу команд «Райффайзен Банк Аваль» (село Мазанка) і «Кримський сільгоспінститут» (селище Аграрне).

Футбольний арбітр Сергій ТКАЧЕНКО пред`явив гравцям «Кримського сільгоспінституту» кілька жовтих і червоних карток, а також видалив з поля двох футболістів за порушення правил.

Після цього, за його словами, на поле вийшов тренер КСГІ, депутат кримського парламенту Олександр МЕЛЬНИК, ударив його в обличчя, потилицю і спину. ТКАЧЕНКО подав заяву до міліції і збирається звернутися з позовом до суду про захист чести, гідності та професійної придатності.

МЕЛЬНИК заявив виданню: «Я нікого не чіпав».

«Справу порушено за фактом хуліганства: не стосовно особи, а щодо події», - повідомив начальник Відділу громадських зв`язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Справу порушено за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України минулого тижня. В даний час проводяться слідчі дії.

Голова Республіканського комітету з фізичної культури і спорту Петро КАЩАВЦЕВ сьогодні на прохання прокоментувати журналістам неспортивну поведінку МЕЛЬНИКА, що нібито вилилася в побиття арбітра, сказав: «Але це ж говорять! Я чутками не користуюся».

Разом з тим, КАЩАВЦЕВ повідомив, що «розбір ситуації» на матчі провела на своєму засіданні федерація футболу Сімферопольського району. «Було встановлено, що він (арбітр) довів до абсурду саму гру», - сказав голова Рескомспорту.

За його даними, застосовано спортивні санкції до обох сторін. «Я запропонував за виведення команди з поля оштрафувати команду, де капітан Олександр МЕЛЬНИК. До нього були застосовані суто спортивні санкції - він дискваліфікований на вісім ігор і оштрафований на 2,5 тис. грн. <...> Штрафні санкції, здається, застосовані і до судді. Я не знаю, на жаль, які саме: я був присутній на засіданні федерації, а на ухваленні рішення не був, аби не впливати», - сказав КАЩАВЦЕВ.

Він також зазначив, що члени футбольної федерації повинні були втрутитися в ситуацію під час матчу. «Я у членів федерації, які були присутні там, запитав: чи були гарантії у вас, що коли спортивне напруження перейшло в напруження емоційне, не було б бійні між двома командами, і якщо ви бачили, що суддя неадекватний або некваліфікований, чому ви не внесли корективи до його дій? Я не виправдовую за неспортивну поведінку, за виведення команди з футбольного поля МЕЛЬНИКА, я вважаю, що потрібно було втрутитися членам федерації, якимсь чином привести (ситуацію) у відповідність до правил гри», - сказав голова Рескомспорту.