За фактом побиття футбольного арбітра порушили справу
Команду Мельника оштрафовано
Слідче управління кримської міліції порушило кримінальну справу за фактом хуліганських дій під час футбольного матчу.
За даними «Центру журналістських розслідувань», інцидент стався 9 серпня під час матчу команд «Райффайзен Банк Аваль» (село Мазанка) і «Кримський сільгоспінститут» (селище Аграрне).
Футбольний арбітр Сергій ТКАЧЕНКО пред`явив гравцям «Кримського сільгоспінституту» кілька жовтих і червоних карток, а також видалив з поля двох футболістів за порушення правил.
Після цього, за його словами, на поле вийшов тренер КСГІ, депутат кримського парламенту Олександр МЕЛЬНИК, ударив його в обличчя, потилицю і спину. ТКАЧЕНКО подав заяву до міліції і збирається звернутися з позовом до суду про захист чести, гідності та професійної придатності.
МЕЛЬНИК заявив виданню: «Я нікого не чіпав».
«Справу порушено за фактом хуліганства: не стосовно особи, а щодо події», - повідомив начальник Відділу громадських зв`язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.
Справу порушено за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України минулого тижня. В даний час проводяться слідчі дії.
Голова Республіканського комітету з фізичної культури і спорту Петро КАЩАВЦЕВ сьогодні на прохання прокоментувати журналістам неспортивну поведінку МЕЛЬНИКА, що нібито вилилася в побиття арбітра, сказав: «Але це ж говорять! Я чутками не користуюся».
Разом з тим, КАЩАВЦЕВ повідомив, що «розбір ситуації» на матчі провела на своєму засіданні федерація футболу Сімферопольського району. «Було встановлено, що він (арбітр) довів до абсурду саму гру», - сказав голова Рескомспорту.
За його даними, застосовано спортивні санкції до обох сторін. «Я запропонував за виведення команди з поля оштрафувати команду, де капітан Олександр МЕЛЬНИК. До нього були застосовані суто спортивні санкції - він дискваліфікований на вісім ігор і оштрафований на 2,5 тис. грн. <...> Штрафні санкції, здається, застосовані і до судді. Я не знаю, на жаль, які саме: я був присутній на засіданні федерації, а на ухваленні рішення не був, аби не впливати», - сказав КАЩАВЦЕВ.
Він також зазначив, що члени футбольної федерації повинні були втрутитися в ситуацію під час матчу. «Я у членів федерації, які були присутні там, запитав: чи були гарантії у вас, що коли спортивне напруження перейшло в напруження емоційне, не було б бійні між двома командами, і якщо ви бачили, що суддя неадекватний або некваліфікований, чому ви не внесли корективи до його дій? Я не виправдовую за неспортивну поведінку, за виведення команди з футбольного поля МЕЛЬНИКА, я вважаю, що потрібно було втрутитися членам федерації, якимсь чином привести (ситуацію) у відповідність до правил гри», - сказав голова Рескомспорту.