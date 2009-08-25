Оператор мобільного зв`язку «УМС» «МТС-Україна» представив 10 найпопулярніших способів мобільного шахрайства

10 місце. Отримайте удвічі більше!

Вам приходить SMS такого змісту: «Сервер мобільного оператора Х. Перешліть гроші на номер 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ і одержите удвічі більше!». Знаючи, що любителів легкої наживи у нас в країні вистачає, обманщики тиснуть на психіку. «Адже перевівши «на пробу» якихось 30 грн, ви можете одержати 60!».

9 місце. Життя без спаму

Абонентові приходить SMS з пропозицією відписатися від рекламної SMS-розсилки. Для того, щоб відписатися, пропонується відправити «безкоштовне» SMS певного змісту (найчастіше це набір цифр) на один з коротких номерів і перейти по одержаному у відповідь посиланню, щоб виключити номер із списку розсилки рекламних повідомлень.

SMS на запропонований короткий номер виявляється платним і оцінюється в середньому $3-5.

8 місце. Шок!

SMS і дзвінки, які шокують одержувача, - найчастіше в них повідомляється, що близькі або друзі абонента потрапили в біду. Жертвою подібного шахрайства став відомий музикант Юрій Башмет. Йому подзвонив невідомий і, представившись співробітником ДІБДР, повідомив, що його син в нетверезому вигляді здійснив наїзд на пішохода і запропонував залагодити ситуацію за $2 тис. Названу суму необхідно було переказати картками експрес-оплати мобільного зв`язку. Музикант виконав вимогу афериста, проте, повернувшись додому, виявив, що його син того вечора взагалі не виходив з дому.

7 місце. Врятуйте дитину!

Абонент одержує повідомлення з невідомого номера про необхідність знайти рідкісну групу крові для порятунку дитини. У повідомленні вказується номер телефону, дзвінки на який автоматично «полегшують» рахунок того, хто подзвонив, на 20-30 грн.

6 місце. «Збій» мережі!

Абонент одержує дзвінок нібито з сервісного центру оператора про збій в системі. "Ваш телефон через півгодини буде заблокований на чотири дні. Ми зараз можемо швидко перереєструвати вашу SIM-карту в системі, наберіть на телефоні комбінацію:

*150*[050 ххх хх хх]*[200]# виклик.

Тільки швидше, нам ще багато абонентів треба обдзвонити!"

Команда виявляється командою переказу грошей з одного рахунку на інший.

5 місце. Подзвоніть батькам!

На вулиці до вас підходять з проханням дозволити передзвонити хворій матері або дітям додому, посилаючись на акумулятор, що сів, і терміновість дзвінка. Через хвилину телефон повертається до Вас, а ось кількість готівки на рахунку сильно зменшується. Дзвінок здійснюється на платний номер.

4 місце. Шукаю роботу!

Новий вигляд шахрайства: оголошення з пропозицією стабільної роботи з житлом і зарплатою $3 тис. в місяць. Для отримання інформації про роботу в них пропонується відправити SMS або подзвонити на короткий номер (підвищена вартість SMS або платний автовідповідач).

3 місце. Вишли мені грошей!

Абонентові приходить SMS наступного змісту: «Не можу тобі додзвонитися, немає грошей, перейшли 5 гривень». Коли одержувач повідомлення намагається сам набрати вказаний номер, то чує, що абонент - поза зоною доступу. Деколи довірливі користувачі мобільних телефонів дійсно посилають суму незнайомцеві.

2 місце. Поверніть мої гроші!

Користувач мобільного телефону одержує SMS-повідомлення про те, що хтось перевів на його рахунок певну суму грошей. Найчастіше вона невелика - 10-15 гривень. Через декілька хвилин приходить і інша SMS-ка, з повідомленням про помилку і проханням повернути гроші назад.

Частіше всього такі повідомлення відправляються з Інтернету - в цьому випадку номер відправника не повідомляється, замість нього на дисплеї адресата з`являється короткий номер, максимально схожий на службове повідомлення.

Якщо довірливий абонент вирішить повернути гроші, він не долічиться на своєму рахунку набагато більшої суми.

1 місце. Поздоровляємо! Ви виграли!

Шахраї дзвонять, представляються ді-джеями радіостанцій або оператором колл-центру і поздоровляють з виграшем в акції (найчастіше посилаючись на дійсну широко рекламовану акцію). «Переможець» нібито виграв мобільний телефон (або інший цінний приз). Але, щоб одержати «приз», необхідно купити ваучер поповнення рахунку (як правило, на 200-400 грн.) протягом певного часу і повідомити код активації.

Дело