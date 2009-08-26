Підліток впав з гори у Криму

14-річний житель російського міста Зеленогорськ дістав тяжкі травми, впавши зі скелі в Криму.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інформація про нещасний випадок, який стався на горі Васюківка, надійшла до рятувальників увечері 25 серпня від чергового диспетчера ”швидкої допомоги” курортного селища Орджонікідзе (Феодосія).

Підліток госпіталізований у дитячу лікарню. Його стан оцінюється лікарями як тяжкий.

Крім того, в районі Двоякірної бухти відпочиваючі дістали з води тіло жителя Нижньогородської області Росії, 1950 року народження. Він відпочивав у Феодосії разом із сім`єю. Місце, де знайдено росіянина, не пристосоване для купання. Міліція проводить розслідування.