Сільських вимагачів взяли під варту

11:43, 26 серпня 2009
Крым
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Справа на мільйон доларів

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою обрав суд для посадовців Малоріченської сільської ради Криму, що вимагали 1,1 млн. доларів хабара за виділення земельної ділянки площею п`ять гектарів.

Про це сьогодні повідомили в прес-службі прокуратури Криму, уточнивши, що ухвалу днями виніс суд Центрального району Сімферополя.

«Слідство у справі триває», - зазначили в наглядовому відомстві автономії.

Працює слідчо-оперативна група, до складу якої входять співробітники прокуратури та управління по боротьбі з організованою злочинністю кримської міліції.

За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, голова Малоріченської сільради, депутат і посередник вимагали 1,1 млн. доларів хабара у росіянина за сприяння у виділенні земділянки. Хабарників затримали під час отримання першого «траншу» в розмірі 750 тис. доларів.

За даними глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА, це найбільший хабар, виявлений цього року працівниками УБОЗу.

Прокурор Криму порушив кримінальну справу за статтею «отримання хабара».

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