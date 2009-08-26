Ґвалтівник задушив жертву

25-річний мешканець Євпаторії затриманий співробітникам міліції за підозрою в зґвалтуванні і вбивстві мешканки Івано-Франківської області, про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Тіло 25-річної дівчини знайшли минулого тижня в Євпаторії.

Судово-медична експертиза встановила, що її смерть сталася внаслідок удушення.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів міліцією затримано місцевого жителя. "Попередньо встановлено, що він уночі 20 серпня на вулиці міста задушив дівчину під час зґвалтування", - йдеться у повідомленні.