Ґвалтівник задушив жертву

12:02, 26 серпня 2009
Крым
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Місце дії - Євпаторія

25-річний мешканець Євпаторії затриманий співробітникам міліції за підозрою в зґвалтуванні і вбивстві мешканки Івано-Франківської області, про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. 

Тіло 25-річної дівчини знайшли минулого тижня в Євпаторії.  

Судово-медична експертиза встановила, що її смерть сталася внаслідок удушення.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів міліцією затримано місцевого жителя. "Попередньо встановлено, що він уночі 20 серпня на вулиці міста задушив дівчину під час зґвалтування", - йдеться у повідомленні.

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