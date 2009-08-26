Пляж для інвалідів обладнають на західному побережжі Криму

Облаштований пляж для людей з обмеженими можливостями відкриють у п’ятницю у кримському місті Саки.

Про це повідомив організатор заходу – Громадська організація з захисту прав інвалідів «Дієздатний альянс».

Альянс запрошує журналістів приїхати на відкриття. Також запрошені міський голова Сак, представники партій та громадських об’єднань. Початок о 13:00.

Телефон для довідок: 80665741644.