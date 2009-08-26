«Славутич» прибув до Севастополя

Корабель “Славутич” Військово-морських сил Збройних сил України, який завершив виконання завдань у серпневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR, прибув сьогодні до постійного місця базування – Севастополя.

Як повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, за час походу екіпаж “Славутича” виконав низку тренувань на березі та бойових вправ у морі, зокрема навчання з протимінної оборони, ведення розвідки, тактичного маневрування, зв’язку, спостереження за цивільними судами та літаками, перехоплення та догляду судна-порушника, надання допомоги кораблю, що терпить лихо, та рятування людини, що опинилася за бортом.

Загалом під час серпневої активації кораблі країн Чорноморської групи військово-морського співробітництва пройшли близько 1100 морських миль і здійснили заходи до портів Варна (Болгарія), Севастополь (Україна) та Новоросійськ (Російська Федерація).

Командувач ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ високо оцінив участь українських військових у виконанні завдань активації BLACKSEAFOR.

Наступна активація з’єднання BLACKSEAFOR відбудеться навесні 2010 року.

Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями BLACKSEAFOR є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних, протимінних операцій та операцій щодо захисту навколишнього середовища.